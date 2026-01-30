Haberler

Niğde'de narkotikle mücadelede önleyici faaliyetler sürüyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında toplam 16 etkinlik düzenleyerek 886 vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplumun uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda kent genelinde toplam 16 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerde 886 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada; özellikle ailelerin ve gençlerin bilinçlendirilmesinin uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıdığını vurgulandı. - NİĞDE

