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Niğde'de ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

Niğde'de ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama
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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen silah operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğerine adli işlem yapıldı. Operasyonda 1 tabanca, 2 şarjör ve 266 fişek ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ile 266 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Öte yandan, haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 3 kişi de polis ekiplerince yakalanarak adliyeye teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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