Niğde'de Sahte Alkol ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Niğde'de Sahte Alkol ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol imalatı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 20 litre etil alkol, alkol yapım kitleri ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imalatı ve ticareti ile ruhsatsız silah bulundurmak suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 adet alkol yapım kiti, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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