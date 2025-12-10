Haberler

Niğde'de park halindeki kamyonette yangın çıktı

Niğde'de park halindeki kamyonette yangın çıktı
Güncelleme:
Niğde'nin Efendibey Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonet, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Niğde'de park halindeki bir kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Efendibey Mahallesi Saylan Sokak'ta park halinde bulunan 51 AEU 708 plakalı kamyonetten duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - NİĞDE

