Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Niğde polisi, kaçak sigara imalatı ve sahte alkol ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 milyon 50 bin makaron ve 40 litre etil alkol bulunuyor.

Niğde polisi tarafından düzenlenen düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 1 milyon 50 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 40 litre etil alkol ve 2 bin 603 adet sağlık açısından tehlike arz eden madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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