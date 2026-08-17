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Niğde'de devrilen ağaç otomobile zarar verdi

Niğde'de devrilen ağaç otomobile zarar verdi
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Niğde’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle kökünden devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Niğde'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle kökünden devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağış ve rüzgarın ardından bir apartmanın önünde bulunan iğde ağacı kökünden devrilerek park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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