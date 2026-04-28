Niğde'de cezaevi inşaatından düşen işçi yaralandı

Niğde'de yapımı devam eden kapalı cezaevi inşaatında yüksekten düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Adana-Niğde eski yolu üzerindeki cezaevi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta çalışan Ö.K., henüz bilinmeyen nedenle yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ö.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı