Kapıyı açmayınca ekipler seferber oldu

Nevşehir'de işten dönen bir kadın, annesinin evde yalnız olduğunu düşünüp endişelendi. Ekipler, kapıyı açmayan yaşlı kadının uyuduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

Nevşehir'de iş dönüşü evine giremeyen bir kadın, evde yalnız yaşayan annesinin hayatından endişe edince polis, sağlık ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Kapıyı açmayan yaşlı kadının evde uyuduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes aldı.

Olay, Emek Mahallesi Gülvezir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten döndükten sonra evine girmek isteyen kadın, kapıyı açan olmayınca evde yalnız yaşayan annesinin hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı defalarca çalan ekipler içeriden herhangi bir ses alamayınca durum Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla evin camından içeri girdi. Evde yapılan kontrolde yaşlı kadının uyuduğu ve kulaklarında kulaklık bulunduğu için dışarıdaki sesleri duymadığı öğrenildi.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Olay kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler normale döndü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
