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Nevşehir'de Trafikte 'Yol Vermedin' Kavgası: İki Sürücü Birbirine Girdi

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Nevşehir'de yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Sürücüler şikayetçi oldu.

Trafikte 'yol vermedin' kavgası: Sürücüler birbirine girdi, kavgayı vatandaşlar ayırdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü birbirine girdi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, iki sürücü de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir sürücü; sol şeritten yavaş gittiğini ileri sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti. Minibüs sürücüsünü araçtan indiren diğer sürücü, küfürler ederek tartışmaya başladı. Sürücülerin kavgaya tutuşmasıyla yumruklar havada uçuşurken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine sürücüleri polis merkezine götürdü. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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