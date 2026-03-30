Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Karaduman'ın kullandığı 50 ADV 838 plakalı otomobil ile Muhittin Karaca'nın kullandığı 58 EC 361 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile 1 yolcu, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhittin Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu...
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Fenerbahçe'den gündemi sarsan Passolig iddialarına yanıt

''Yeni anlaşma rekor tutarla imzalanmıştır'' deyip müjdeyi verdi
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı