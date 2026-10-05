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Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, 2'si çocuk, 3 yaralı.

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Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, 2'si çocuk, 3 yaralı.
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Nevşehir'de Alacaşar yolu üzerinde kilitli parke taşı yüklü traktör rampayı çıkamayınca geri hareket etti ve römorku devrildi. Römorkta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı; soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün geri doğru hareket etmesi sonucu römorkun devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktörün sürücüsü Mustafa G., rampayı çıkamayınca traktör geri doğru hareket etmeye başladı. Geri gittiği sırada makaslayan traktörün römorku devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, römorkta bulunan 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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