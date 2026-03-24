Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Gülşehir - Hacıbektaş yolu Gümüşkent köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 EEZ 108 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı