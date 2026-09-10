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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nazilli'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda da 20 gram eroin ile 5 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.B., T.B. ve B.İ. isimli şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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