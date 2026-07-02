Ankara'da NATO Zirvesi öncesi atlı polisler devriye attı, trafik ve asayiş ekipleri yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi çerçevesinde kentte güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarıldı. Atlı polis ekipleri devriye görevini icra ederken, trafik ve asayiş ekipleri ise Gölbaşı'nda yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

7 - 8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de Başkent Millet Bahçesi ve kentin farklı noktalarında görev almaya başladı. Belirlenen 22 at, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel şartlara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçilirken, görev yapan tüm personellerde ise şeffaf ve etkin hizmet vermesine katkı sağlaması için yaka kamerası bulunacak.

Öte yandan, Gölbaşı girişine kurulan yol kontrol noktasında ise trafik ve asayiş ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi. NATO Zirvesi'nde alınan önlemler çerçevesinde il genelinde 49 bin polis, 7 bin jandarma ekibi görev alacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı