NASA'ya ait araştırma uçağı arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yaptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait bir araştırma uçağı, iniş takımlarının açılmaması sonucu Texas'taki bir havaalanına gövde üzerine iniş yaptı. Pilotlar kazadan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait araştırma uçağı, mekanik arıza nedeniyle iniş takımlarının açılmaması sonucu gövde üzerine iniş yaptı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait araştırma uçağında yaşanan mekanik arıza nedeniyle faciadan dönüldü. NASA'ya ait WB-57 tipi araştırma uçağı, mekanik arıza nedeniyle iniş takımlarının açılmaması sonucu Texas eyaletindeki Hosuton kentinde bulunan Ellington Havaalanı'na gövde üzerine iniş yaptı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, iniş takımlarının kapalı olan uçağın gövdesinin piste temas etmesi ile alevlerin çıktığı görüldü. Uçağın durmasının ardından acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edilirken, pilotların olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, yaptığı açıklamada, mekanik bir sorun nedeniyle iniş takımlarının açılmadığını belirterek, "Olayla ilgili müdahale devam ediyor ve şu anda tüm mürettebat güvende. Her olayda olduğu gibi, NASA olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracak" dedi. - HOUSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
