Haberler

Narkokapan-2 Operasyonunda 458 Şüpheli Yakalandı

Narkokapan-2 Operasyonunda 458 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkokapan-2 operasyonunda 458 şüpheliyi yakaladı. Operasyon 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı, operasyonun teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda yapıldığını açıkladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Narkokapan-2 operasyonunda 458 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonu resmi sosyal medya hesabından, "Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz" sözleriyle paylaştı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri, İHA, dron ve narkotik dedektör köpekleri ile havadan ve karadan destek verildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri sabah boyunca sürdü. Operasyonun hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışması yürütüldüğünü söyledi. Bakan Yerlikaya, operasyonun Antalya merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştiğini, 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını açıkladı.

"Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz"

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından operasyonu İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun, "Bu şehirde çocuklarımızı müşteri gibi görenlere, gençlerimizi pazar gibi görenlere, mahallemizi alan gibi görenlere yer yok; karanlık zindanlarımız var. Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz" sözleriyle paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.