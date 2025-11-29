Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Narkokapan-2 operasyonunda 458 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonu resmi sosyal medya hesabından, "Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz" sözleriyle paylaştı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri, İHA, dron ve narkotik dedektör köpekleri ile havadan ve karadan destek verildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri sabah boyunca sürdü. Operasyonun hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışması yürütüldüğünü söyledi. Bakan Yerlikaya, operasyonun Antalya merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştiğini, 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını açıkladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından operasyonu İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun, "Bu şehirde çocuklarımızı müşteri gibi görenlere, gençlerimizi pazar gibi görenlere, mahallemizi alan gibi görenlere yer yok; karanlık zindanlarımız var. Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz" sözleriyle paylaştı. - ANTALYA