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Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken ağabey Baran Güran ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Diyarbakır Barosu'nun süreci takip etmesi için vekaletname verip geri çeken Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı silmesi dikkatlerden kaçmadı.

8 Eylül'de tarihinde cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran, anne yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 4 sanık hakkındaki suçlama ise "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak göze çarpıyor.

KAFA KARIŞTIRAN 3 PAYLAŞIM

Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken ağabey Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı.

AĞABEY GÜRAN VEKALETNAMESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti ancak bu vekaletnameyi geri çekti.

İLK PAYLAŞIMINDA ANNESİNE ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Baran Güran hesabından bir dizi paylaşım ve açıklama yaptı. Ama daha sonra Güran bu paylaşımları sildi. Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı. Baran Güran paylaşımında solmuş gül emojisi kullandı, annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"

Baran Güran'dan 2. bir paylaşım geldi. Baran Güran bu kez hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaştı. Baran Güran, bu paylaşımına "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.

Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

"ABİLERİNE KATİL DEDİNİZ, SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Baran Güran 3. paylaşımında ise küçük kardeşi Narin ile kendi fotoğrafını kullandı. Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." diye yazdı.

Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

AMCASI SALİM GÜRAN İLE İLGİLİ BİR CÜMLE YAZMADI

Baran Güran'ın cinayetin baş şüphelilerden amcası Salim Güran hakkında bir şeyler yazmaması ise dikkat çekti. Paylaşımlarını instagram hesabının hikayeler bölümünden yapan Baran Güran 45 dakika sonra paylaşımını da sildi.

Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (16)

Doğrucu Mahmut:

Gerçeği söyle de siz de iftiralardan kurtulun aslanım!

290
1
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BERAT HALİD:

Kız kardeşi ile ilgili hiçbirşey yok katilleri özlemiş ama

229
1
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harun yakar:

Saçının teline zarar gelse dünyayı yakacakmış, kız kendini öldürüp suyun içine bedenini saklamadı ya, itiraf edende yok ters gibi bir kişi dışında . Buda sosyal medyada masum kız üzerinden prim yapıyor .

172
4
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MGk:

Doğu da itibar, dinin imanın herşeyin üstündedir.. Adama bak kızkardeşini katletmişler hala itibar koruma derdinde

133
5
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Muratklctr:

Bunlar yakında Narin suçlu derler. Kendi kendini öldürüp dereye kendini attı.

108
1
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Ayhan erdem:

Her halde butun aaile fertleri bir olmuş hem namıs için hem amcayı kurtarmaya çalışıyır hepsini o koyun hepsini içeri tıkayacan

89
2
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Hako Sanane:

Asıl bunu tutuklamak gerek

78
0
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Perwer:

Ne sen özleyecek bir evlat, ne de annen özlenecek bir annedir. Algı yapmayı bırakında zavallı çocuğu neden katlettiniz onu açıklayın. İnsanların midesini bulandırıyorsunuz artık

57
0
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Wien:

Gerçekleri konuşun olup bitsin o zaman... Ama bu olay tam bir diziye döndü...

29
0
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Mehmet Şimşek:

SİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARI…

25
0
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