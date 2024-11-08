Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

BABA GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor. Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in ağabey Baran Güran'a "3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim, o kokuyu alma diye, sende mis kokusuyla kalsın diye" demesinin ardından Baba Arif Güran sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı. Ambulansa alınan baba Güran, hastaneye götürüldü.