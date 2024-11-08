Üye Girişi
Haberler

Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'la ilgili duruşmanın ikinci gününde Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in Narin'in ağabeyi Baran Güran'a kurduğu cümlelerin ardından baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

BABA GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor. Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in ağabey Baran Güran'a "3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim, o kokuyu alma diye, sende mis kokusuyla kalsın diye" demesinin ardından Baba Arif Güran sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı. Ambulansa alınan baba Güran, hastaneye götürüldü.

Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"

 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminin yükseltti
Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki

Mahalle bekçilerine yeni yetki
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıJokerAllame:

şovmen hepsi

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

Yemin ediyorum bu köy toplu olarak palu ailesinden beter .

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSibel Çakır:

Filim

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurkuaz Türk:

iyice şova döndü verin hepsine müebbet

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

keşke kardeşine ve karına üzüldüğün kadar narinede uzulseydin hala diyor ki karıma kardeşime güveniyorum yazık sana yazık

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbagıran adam:

Palu yu geçti bunlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Tiyatrocu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

Bu ada mi da atsınlar içeri oğlunu karisinj çok seviyorsa

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ahirette senaryon hazir iyi hazirlan gavat.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

helak toplumu tez zamanda inşallah

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.