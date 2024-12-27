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Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi

Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili dava, yarın sabah 10.00'a ertelendi. Davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar adliyeye getirildi.

Diyarbakır'da görülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, yarın sabah 10.00'a ertelendi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sanık ve avukatlarının savunmaları ile devam eden duruşma, yarın saat 10.00'a ertelendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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