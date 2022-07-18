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Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı.

Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına vurarak yaralanmasına sebep oldu.

Olay saat 22: 30 sıralarında İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu. Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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