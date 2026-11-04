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Muş'ta virajı alamayan pikap takla atınca 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Muş Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde Batman'dan Muş yönüne giden pikabın virajı alamayarak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta virajı alamayan pikabın takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli şahsın yönetimindeki 48 UU 358 plakalı pikap, Batman'dan Muş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan 5 kişiden F.A. ve A.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İ. A., A.A. ve M.A. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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