Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Muş'ta narkotik ekiplerinin 7 adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüpheliye ait 7 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 parça halinde 7,43 gram metamfetamin, 11 parça halinde 275 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 parça halinde 1 gram A-M (bonzai ham maddesi) ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adı geçen 3 şüpheli hakkında ikmalen tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MUŞ