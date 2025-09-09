Haberler

Muş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Muş'ta seyir halindeki bir motosiklet, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Muş'ta seyir halindeki motosikletin park halindeki araca çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi Kafeler Sokağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUŞ

