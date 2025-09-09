Muş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Muş'ta seyir halindeki motosikletin park halindeki araca çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi Kafeler Sokağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUŞ