Muş'ta akıntıya kapılan kadını arama çalışmaları Batman'a kadar genişletildi

Muş'ta köprüden geçerken dengesini kaybedip çaya düşen 50 yaşındaki Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları, Batman, Diyarbakır ve Muş üçgenindeki dere yataklarında yoğunlaştırılarak üçüncü gününde devam ediyor.

Muş merkeze bağlı Cevizlidere köyü mevkisinde 3 gün önce akşam saatlerinde köprüden geçmeye çalışan Gülsima Yıldız (50), dengesini kaybederek suya düşmüştü. Akıntıya kapılıp kaybolan Yıldız'ı arama çalışmaları Muş, Batman ve Diyarbakır üçgenindeki dere yataklarına yoğunlaştırıldı. Muş, Batman, Diyarbakır AFAD ekipler, UMKE, Jandarma ve Batman ANDA arama kurtarma ekipleri, nehir yatağı boyunca karadan ve su üstünden tarama faaliyeti yürütüyor. Çalışmaların yoğunlaştığı Batman'ın Sason ilçesinden geçen çayın alt kısımlarında, ekipler her noktayı titizlikle arıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
