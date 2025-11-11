Haberler

Muş'ta Kardeşlere Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muş'ta Kardeşlere Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde iki kardeşe yönelik silahlı saldırıda 31 yaşındaki Sidar Kırdar hayatını kaybetti, ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. Olayın ardından polis saldırganı yakalama çalışmalarına başladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde iki kardeşe yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Mescitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gül ve Kırdar ailelerinin çocukları arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Bugün Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde Kırdar kardeşlerin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı. Saldırıda, 31 yaşındaki Sidar Kırdar ile 39 yaşındaki ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 464.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.