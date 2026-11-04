Muş'ta hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsın yakalandığı belirtildi. Şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı