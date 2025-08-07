Muş'ta Anız Yangını Korkulu Anlar Yaşattı

Muş'un Körpeağaç köyünde çıkan anız yangını korkulu anlar yaşatırken geceyi alevler aydınlattı

Muş merkeze bağlı Körpeağaç köyünde gece saatlerinde çıkan anız yangını, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Geceyi aydınlatan alevler, köyde korku ve tedirginliğe yol açtı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ