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Muş Hasköy'de tır ile panelvan çarpıştı, Hasköy-Bitlis yolunda 3 kişi yaralandı

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Muş Hasköy'de tır ile panelvan çarpıştı, Hasköy-Bitlis yolunda 3 kişi yaralandı
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Muş'un Hasköy ilçesinde Hasköy-Bitlis kara yolunda tır ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde tır ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hasköy-Bitlis kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile panelvan araç çarpıştı. Kazada panelvanın ön kısmında ve tırda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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