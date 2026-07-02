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Yazıcıoğlu soruşturmasında Başsavcılık: "Her ihtimali değerlendireceğiz"

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Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık, soruşturmanın en baştan, tüm ihtimaller değerlendirilerek titizlikle yürütüleceğini ve 'ucu nereye dokunursa dokunsun üstüne gidileceğini' açıkladı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından başsavcılık, soruşturmanın en baştan, tüm ihtimaller değerlendirilerek yürütüleceğini belirtti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada verilen yetkisizlik kararının ardından dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan başsavcılık, olayın daha önce hiç soruşturulmamış gibi ele alınacağını ve tüm ihtimallerin titizlikle inceleneceğini ifade etti.

"Ucu nereye dokunursa dokunsun üstüne gideceğiz"

Başsavcılık, soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkaracağız. Olaya sıfır bir gözle, en başından itibaren daha önce hiç soruşturma yapılmamış gibi detaylı ve titiz soruşturma yürüteceğiz. Her ihtimali ayrı ayrı değerlendireceğiz. Ucu nereye dokunursa dokunsun üstüne gideceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın kararlı tutumu burada çok önemli. O yüzden hiçbir şekilde karşımıza kim çıkarsa çıksın makamına, mevkisine bakılmaksızın gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin arşivin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi. Resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara'ya ulaştırılan arşivin, 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluştuğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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