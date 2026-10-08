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Muğla Valisi Akbıyık, TCSG Umut gemisini ziyaret edip şeref defterini imzaladı

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Muğla Valisi Akbıyık, TCSG Umut gemisini ziyaret edip şeref defterini imzaladı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG Umut gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akbıyık, Binbaşı İsmail Uçun'dan brifing aldı, geminin teknik donanımını inceledi ve şeref defterini imzalayıp personele teşekkür etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCSG Umut gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TCSG Umut gemisinde yürütülen çalışmalar hakkında Sahil Güvenlik Binbaşı İsmail Uçun'dan brifing alan Vali Akbıyık, deniz güvenliğine yönelik alınan tedbirler ve operasyonel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Geminin teknik donanımı ile görev sahasındaki kabiliyetlerini yerinde inceleyen Vali Akbıyık, ziyaretin ardından gemi şeref defterini imzaladı. Görevli personelle de bir araya gelen Akbıyık, denizlerin güvenliği ve kıyıların huzurunun sağlanması amacıyla görev yapan Sahil Güvenlik Teşkilatı personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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