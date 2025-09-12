Haberler

Muğla Seydikemer'deki Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla Seydikemer'deki Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer'de bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ve helikopter destekli müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kereste deposundaki yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zorlar Mahallesi çevre yolu üzerindeki bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan helikopter desteğiyle de söndürme çalışmaları sürdürüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.