Muğla Menteşe'de otomobille çarpışan motosiklet direğe çarptı, sürücü hafif yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Ercan Caddesi ile Özer Türk Caddesi bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ercan Caddesi'nden Özer Türk Caddesi'ne dönmek isteyen 34 HPA 229 plakalı otomobil ile caddeden çıkan 48 BBN 355 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kaldırımda bulunan direğe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı