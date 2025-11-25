Haberler

Muğla'da Yangın: İki Ev Alevlere Teslim Oldu

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde sobadan çıktığı iddia edilen yangında iki ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Büyüyen alevler, bitişikteki başka bir eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, her iki evde kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
