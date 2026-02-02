Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 814 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Milas ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 1.814 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA