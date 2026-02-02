Haberler

Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesinde düzenledikleri operasyonla 1.814 adet sentetik ecza ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 814 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Milas ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 1.814 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı