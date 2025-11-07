Muğla'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Ula ilçesinde 67 yaşındaki Sıtkı Uygun, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kızılyaka Mahallesi'nde meydana gelirken, sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza, Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Sıtkı Uygun hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uygun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa