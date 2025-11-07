Muğla'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Sıtkı Uygun hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uygun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - MUĞLA