Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla-Yatağan Karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Yatağan Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden seyir halinde olan ve Bayır Mahallesi yönüne doğru ilerleyen 48 AYM 273 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı