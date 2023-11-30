Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan Halil Çevik'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Çevik'in ellerinden iple bağlandığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.

Kargı mevkisinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Halil Çevik'ten dün haber alınamaması üzerine bölgede polis ve arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, ormanlık alanda Çevik'in cansız bedenini buldu.

Halil Çevik'in ellerinden iple bağlandığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Halil Çevik Muğla Suç 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title