Muğla'da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan Halil Çevik'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Çevik'in ellerinden iple bağlandığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.
Kargı mevkisinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Halil Çevik'ten dün haber alınamaması üzerine bölgede polis ve arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, ormanlık alanda Çevik'in cansız bedenini buldu.
Halil Çevik'in ellerinden iple bağlandığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.