Muğla'da Gümrük Kaçağı ve Sahte Alkol Operasyonu

Muğla genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki kaçakçılığına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 40 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 7 adet 17 cl anason yağı ve 28 bin 896 adet (Bin 155 litre) gümrük kaçağı votka ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - MUĞLA