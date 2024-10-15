Muğla'da Dalış Yapan Kişiye Sürat Teknesi Çarptı: 1 Ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalış yapan şahıs, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki bir sürat teknesi, Sarıgerme Sahili'nde ilerlerken o sırada denizde şinorkel ile dalış yapan Şevket Kaplan'a çarptı. Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda, Şevket Kaplan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı.

Olayla ilgili Soruşturma sürüyor. - MUĞLA