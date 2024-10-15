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Muğla'da Dalış Yapan Kişiye Sürat Teknesi Çarptı: 1 Ölü

Muğla'da Dalış Yapan Kişiye Sürat Teknesi Çarptı: 1 Ölü
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalış yapan Şevket Kaplan, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürat teknesinin sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalış yapan şahıs, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki bir sürat teknesi, Sarıgerme Sahili'nde ilerlerken o sırada denizde şinorkel ile dalış yapan Şevket Kaplan'a çarptı. Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda, Şevket Kaplan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı.

Olayla ilgili Soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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