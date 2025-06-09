Muğla'da 3 Yaşındaki Çocuk Kanyonda Başına Taş Düşerek Ağır Yaralandı

Muğla'da 3 Yaşındaki Çocuk Kanyonda Başına Taş Düşerek Ağır Yaralandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yer alan Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan 3 yaşındaki Yamaç Ç., başına düşen taş nedeniyle ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiyle göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonunda ailesiyle yürüyüş yapan 3 yaşındaki Yamaç Ç.'nin başına taş düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan çocuk, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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