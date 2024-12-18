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Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti

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Müge Anlı'nın programında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Programda kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırılan Aysel isimli kadının anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. Aysel'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi için "Beni o kadar çok seviyordu ki dişlerim acımasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi" dediği anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Müge Anlı'nın programında enteresan bir olay yaşandı. Programa çıkan Aysel isimli kadın, iki buçuk sene boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını öne sürdü. 57 yaşında olan Aysel, 40 yaşındaki sevgilisinin 500 bin lirasını alıp gittiğini söyledi. "Evleneceğiz dedi, paramı aldı, çocuklarımdan ayırdı" diyerek stüdyonun ortasında göz yaşlarına boğulan Aysel, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat'ı anlatırken ilginç ifadeler de kullandı.

Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti

İLGİNÇ SÖZLERİNİ MÜGE ANLI AÇIKLADI

Yozgat'ta tanıştıklarını söyleyen Aysel'in yaşadıklarını anlatan Müge Anlı, "En enteresanı şu; beni o kadar çok seviyordu ki dişlerim acımasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi" dedi. Aysel ise Anlı'nın söylediklerini doğrulayarak "Öyleydik inkar edemem ama maksadı beni dolandırmakmış, para için yapmış" diyerek ağladı. Aysel, Ferhat yüzünden çocuklarının kendisine küstüğünü de söyleyerek "Ayağımda terlik bile yoktu beni kapıya attılar" ifadelerini kullandı.

Aysel'in sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar "İyi olmuş", "Hiç mi anlamadın" yorumlarında bulundu.

Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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