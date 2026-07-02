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Mudanya'da 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Cinayet şüphesi araştırılıyor

Mudanya'da 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Cinayet şüphesi araştırılıyor
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde kanlar içinde ölü bulundu. Polis cinayet ihtimalini değerlendiriyor, soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinde ölü bulunan 77 yaşındaki kadının şüpheli ölümüyle ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Selvi Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyeye bağımlı eşi A.K. (82) ile yaşadığı öğrenilen Faize Karaca'dan (77) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemelerde yaşlı kadının kanlar içerisinde bulunması üzerine eve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı sevk edildi. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için apartmandaki güvenlik kameraları ile çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki detaylı incelemenin ardından Faize Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yaşlı kadının ölümünde cinayet ihtimali de değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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