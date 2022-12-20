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10 aydır Kiev'de mahsur kalan Türk uçağı, yurda döndü

3. Sayfa Haberleri

24 Şubat tarihinden beri Kiev'de mahsur kalan A400M tipi iki kargo uçağı Türkiye'ye döndü. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada ise "Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarımız Kayseri'ye emniyetle inmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kiev'deki Borispor Havaalanı'nda 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki nakliye uçağının Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. MSB, insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava sahasının kapatılmasından dolayı Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağının ana üsleri olan Kayseri'ye emniyetli bir şekilde indiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarımız Kayseri'ye emniyetle inmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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