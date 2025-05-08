MSB: 'Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl...

MSB: "Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecektir." - ANKARA