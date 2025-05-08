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MSB: "Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl...

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MSB: "Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecektir.

MSB: "Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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