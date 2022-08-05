MSB: "13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. - Haberler

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MSB: "13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti.

MSB: '13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti.

MSB: "13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti.

 - Güncelleme:

MSB: "13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

England Ukrayna Malta 3. Sayfa Haberler

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