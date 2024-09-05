Motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletteki sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Tavşancıl geçişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü ve yolcusu, yola savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.