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Motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletteki sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Tavşancıl geçişinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletteki sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Tavşancıl geçişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü ve yolcusu, yola savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları D-100 Karayolu Tavşancıl Dilovası Kocaeli 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza

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