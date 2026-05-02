Motosikleti uzanarak süren şahıs, canını hiçe saydı

Elazığ'da bir sürücünün motosikletin üzerine uzanarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs motosikleti üzerine uzanarak sürdü. Sürücü yaptığı davranış ile adeta canını hiçe saydı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı