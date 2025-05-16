Motosiklet Plakasını Bantlayarak Taciz Eden Şahıs Yakalandı

Motosiklet Plakasını Bantlayarak Taciz Eden Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletinin plakasını bantlayarak 3 kadına cinsel saldırıda bulunan E.S. isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletin plakasını bantlayarak kadınları taciz eden şahıs yakalandı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde kullandığı motosikletin plakasını bantlayarak 3 kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arsuz ilçesi Karaağaç, Konarlı ve Şarkonak Mahallelerinde tanınmamak için kask takıp, kullanmış olduğu motosikletin plakasını bantlayan şahıs, 3 kadını taciz etti. Durum üzerine çalışma başlatan polis ekipleri E.S. olduğunu tespit ettiği şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN - 3.Sayfa
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