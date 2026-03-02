Haberler

Erzincan'da kazada yaralanan astsubay 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Erzincan'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, hastanede 7 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları, genç astsubayın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor.

Erzincan'da 23 Şubat'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat gecesi 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Başkök, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, ailesi ve silah arkadaşları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Başkök'ün cenazesinin, 3 Mart Salı günü memleketi Ordu'nun Gökömer Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
