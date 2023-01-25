Motokurye ile vatandaşın kavgasında yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Adapazarı ilçesi Yenicami Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, motokurye ile vatandaş arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada iki kişi arasında adeta yumruklar havada uçuştu. Kavga, bölgedeki vatandaşların ayırmasıyla son bulurken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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